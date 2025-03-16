Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Zeren Spor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
115 DAKİKA SÜREN MAÇTA KAZANAN ZEREN SPOR
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Yasemin Şahin, Fabris, Uzelac (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Mihajlovic)
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-12, 22-25, 21-25, 25-22, 15-8
Süre: 115 dakika
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