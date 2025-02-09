Zeren Spor, Sarıyer Belediyespor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Zerenspor oldu.
4 SET SONUNDA KAZANAN ZERENSPOR
Sarıyer Belediyespor: Buse Cilkiz, Strunjack, İrem Çor, Michelle, Begüm Hepkaptan, Toubner (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Meryem Boz, Arzum Tezcan)
Zerenspor: Kochurina, Malinov, İdil Başcan, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Uzelac)
Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 22-25
Süre: 116 dakika (28, 34, 24, 30)
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