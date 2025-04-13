Zeren Spor, Türk Hava Yolları deplasmanında kazandı

Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabının ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
Bu sonuçla Zeren Spor, seride durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 15 Nisan Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
112 DAKİKA SÜRDÜ
Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Melis Durul (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Ada Germen Korkmaz)
Zeren Spor: Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, İdil Naz Başcan)
Setler: 19-25, 25-19, 18-25, 28-30
Süre: 112 dakika (27, 23, 26, 36)
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