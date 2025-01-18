Zeren Spor, VakıfBank'ı devirdi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Vakıfbank ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
Vakıfbank bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 3. yenilgisini aldı.
137 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ZEREN SPOR
Vakıfbank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç(L), Bosetti, Frantti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Deniz Uyanık)
Zeren Spor: Hilal Kocakara, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, İdil Başcan, Kochurina (Ceren Önal(L), Gülçin Doğan, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Malinov, Ceren Bilen)
Setler: 25-21, 23-25, 25-18, 18-25, 13-15
Süre: 137 dakika (27, 32, 29, 30,19)
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