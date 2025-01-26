Zerenspor, Aras Kargo karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Zerenspor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.

ZERENSPOR, SET VERMEDİ

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Mihajlovic, Hilal Kocakara, Kochurina, Gülçin Doğan)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)

Setler: 25-14, 25-23, 25-20

Süre: 81 dakika

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Emre Çalışkan
Editor