Zerenspor, Aras Kargo karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Zerenspor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.
ZERENSPOR, SET VERMEDİ
Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Mihajlovic, Hilal Kocakara, Kochurina, Gülçin Doğan)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)
Setler: 25-14, 25-23, 25-20
Süre: 81 dakika
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