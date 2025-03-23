Zerenspor, Kuzeyboru karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybolda Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Zerenspor, 3-2'lik skorla kazandı.
Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak.
MAÇ 132 DAKİKA SÜRDÜ
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)
Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17
Süre: 132 dakika
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