Zerenspor, Kuzeyboru karşısında kazandı
AA & Ensonhaber

Voleybolda Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Zerenspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak.

MAÇ 132 DAKİKA SÜRDÜ

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)

Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)

Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17

Süre: 132 dakika

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Emre Çalışkan
Editor