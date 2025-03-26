Zerenspor, Kuzeyboru'yu mağlup etti

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.
Rakibine 2-0 üstünlük kurarak seriyi kazanan Zerenspor, 5'incilik karşılaşmalarına çıkacak.
118 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ZERENSPOR
Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, Fatma Beyaz)
Kuzeyboru: Kurilo, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Peralta)
Setler: 20-25, 25-16, 25-22, 20-25, 15-13
Süre: 118 dakika
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış