Zerenspor, Kuzeyboru'yu mağlup etti
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zerenspor oldu.

Rakibine 2-0 üstünlük kurarak seriyi kazanan Zerenspor, 5'incilik karşılaşmalarına çıkacak.

118 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ZERENSPOR

Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, Fatma Beyaz)

Kuzeyboru: Kurilo, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Peralta)

Setler: 20-25, 25-16, 25-22, 20-25, 15-13

Süre: 118 dakika

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Emre Çalışkan
Editor