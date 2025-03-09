Zerenspor, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları ile Zerenspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Zerenspor oldu.
ZERENSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Türk Hava Yolları: Ratzke, Orthmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Emine Arıcı (Buse Kayacan, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Gülçin Doğan, Ceren Önal, Fabris, Hilal Kocakara)
Setler: 19-25, 25-21, 20-25, 25-23, 13-15
Süre: 139 dakika (27, 28, 26, 35, 23)
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