Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
ZİRAAT BANKKART DEPLASMANDA KAZANDI
Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer)
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar)
Setler: 16-25, 25-23, 13-25, 23-25
Süre: 117 dakika (23, 36, 23, 35)
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