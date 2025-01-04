Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

ZİRAAT BANKKART DEPLASMANDA KAZANDI

Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer)

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar)

Setler: 16-25, 25-23, 13-25, 23-25

Süre: 117 dakika (23, 36, 23, 35)

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Emre Çalışkan
Editor