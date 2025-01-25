Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u devirdi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
ZİRAAT BANKKART, DEPLASMANDA KAZANDI
Arkas Spor: Gökçen Yüksel, Carisio, Burakhan Tosun, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Zenger, Cansın Savcı, Aleksey Atilla Öztire, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Ziraat Bankkart: Clevenot, Stern, Fail Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Anderson (Berkay Bayraktar)
Setler: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25
Süre: 114 dakika (26, 32, 27, 29)
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