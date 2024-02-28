Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

AA

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Ziraat Bankkart ile Guaguas karşı karşıya geldi.

İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen kırmızı-beyazlı ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Ziraat Bankkart tarihte ilk kez yarı finalde

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)