Ziraat Bankkart, Galatasaray'a set vermedi

Haber Merkezi
Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
MAÇ 86 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray: Oğuzhan Karasu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Setler: 18-25, 23-25, 19-25
Süre: 86 dakika (29, 30, 27)
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