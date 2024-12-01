Ziraat Bankkart, Galatasaray'a set vermedi
Haber Merkezi

Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

MAÇ 86 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray: Oğuzhan Karasu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 18-25, 23-25, 19-25

Süre: 86 dakika (29, 30, 27)

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Emre Çalışkan
Editor