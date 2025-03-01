Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı devirdi

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasının kapanış maçında Ziraat Bankkart ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
ZİRAAT BANKKART, RAHAT KAZANDI
Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Stern (Berkay Bayraktar)
Galatasaray: Patry, Cardoso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Zaytsev, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Atanasov, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı)
Setler: 25-18, 25-22, 25-19
Süre: 81 dakika
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