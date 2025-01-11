Ziraat Bankkart, Halkbank'ı devirdi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 16. haftası Ankara derbisine sahne oldu. Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Ziraat Bankkart oldu.
ZİRAAT BANKKART SET VERMEDİ
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Sercan Yüksel Bıdak, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola (Volkan Döne, Deniz İvgen, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Berk Dilmenler, Yiğit Hamza Aslan)
Ziraat Bankkart: Zonca, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat (Berkay Bayraktar)
Setler: 22-25, 17-25, 18-25
Süre: 85 dakika (31, 25, 29)
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