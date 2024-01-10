Ziraat Bankkart, tarihinde ilk kez CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Ziraat Bankkart, Belçika temsilcisi Knack'ı 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

AA & Ensonhaber

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart ile Belçika ekibi Knack karşı karşıya geldi.

Başkent Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ziraat Bankkart, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Ziraat Bankkart, grup aşamasında bir maç kala çeyrek finale adını yazdırdı. Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Knack, 2-1 öne geçti

Mücadelenin ilk setine her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin ortalarında 2 sayı (13-15) öne geçen Knack, Ziraat Bankkart'ın farkı kapatmasına izin vermedi. Etkili oyununu sürdüren Knack, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, 3 sayılık (12-9) fark yakaladı. Knack bir ara farkı bir sayıya (17-16) düşürse de bloklardan sayı üreten ve daha az hata yapan Ziraat Bankkart, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili servis kullanarak başlayan Knack, setin başlarında 6 sayılık (4-10) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, üçüncü seti 25-13 kazandı.

Ziraat Bankkart, geri döndü

Dördüncü sete daha iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 5 sayılık (11-6) avantaj yakaladı. Etkili hücumlarıyla geri dönüşe izin vermeyen ev sahibi ekip, dördüncü seti 25-20 önde bitirdi.

Karar setinde iki takımda iyi oynarken, son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede daha az hata yapan Ziraat Bankkart, seti 18-16 maçı da 3-2 kazandı.

Yenilgisiz liderliğini sürdüren Ziraat Bankkart, organizasyonun 6. maçında 17 Ocak'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.