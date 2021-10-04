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    Volkan Demirel: Diagne'nin golünde faul var

    Galatasaray maçının ardından Diagne'nin pozisyonunu yorumlayan Volkan Demirel, "Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 06:29
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 06:44
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    Volkan Demirel: Diagne'nin golünde faul var

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

    Maçın son dakikalarında Mbaye Diagne'nin attığı gol birçok yorumcu tarafından konuşulurken eleştirenlerin aralarına Volkan Demirel de eklendi.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Demirel, pozisyonun faul olduğunu söyledi.

    "VAR HAKEMLERİNİN KARARINI SORGULAMAK LAZIM"

    Demirel, "İlk pozisyonda, korner atılırken faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı diyelim peki VAR'daki hakemler ne yorumladı, bunu sorgulamak lazım. Burada aynı pozisyon Fenerbahçe'ye de olsa aynı şeyi söylerdim. Burada bir emek var, biz de doğruları söylemek zorundayız" dedi.

    Volkan Demirel: Diagne nin golünde faul var #1

    Volkan Demirel: Diagne nin golünde faul var #2

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