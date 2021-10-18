Volkan Demirel: Galatasaray taraftarı Muslera'nın kıymetini bilsin

Galatasaray Konyaspor maçının ardından Muslera hakkında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

"MUSLERA, GALATASARAY'IN DEĞERİDİR"

Deneyimli file bekçisinin sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray bugün Muslera sayesinde üç puanı aldı.

"MUSLERA'NIN KIYMETİNİ BİLİN"

Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama bugün olmasa sonuç farklı olurdu." ifadelerini kullandı.