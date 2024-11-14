Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante Fenerbahçe formasıyla canlı yayına çıktı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmayı sürdürüyor.

Birçok kez Icardi'yi aldatan Wanda Nara, daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını açıklamış ve yeni sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı olmayı devam ediyor..

Arjantinli rapçi L-Gante ile Wanda’nın dudak dudağa görüntülerini gören Nara'nın eşi Icardi yüzüğü çıkarıp atmıştı.

Mauro Icardi ardından sakatlandı, sahalara veda etti. Onun sakatlanma görüntüleriyle eş zamanlı olarak Wanda rapçi sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

L-Gante açtığı yayınında 'En Büyük Fenerbahçe' diyerek Galatasaray taraftarını kızdırmıştı.

Bu kez de hem Icardi'ye hem Galatasaraylılara bir darbe daha geldi.

TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK

Ünlü rapçi, Arjantin'de katıldığı bir programa sarı lacivertli forma ile çıktı.

Fenerbahçe formasıyla yayına katılan rapçi, Türkiye'de konser vereceğini söyledi.