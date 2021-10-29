- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi
Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi
Celtic'den sonra Atlanta Hawks ile karşılaşan Washington Wizards, rakibini 122-111 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 05:44
NBA'de bu gecenin maçları arasında Washington Wizards ile Atlanta Hawks'ın karşılaşması öne çıktı.
Evinde Atlanta'yı konuk eden Wizards karşılaşmaya tempolu başladı.
WİZARDS, ATLANTA'YA KARŞI ETKİSİNİ 4 ÇEYREKTE DE GÖSTERDİ
İlk çeyreği Kyle Kuzma'nın harika performansıyla önde kapatan Wizards'da ikinci çeyrek kendini gösteren oyuncu Kentavious Caldwell-Pope oldu.
Üçüncü çeyreği Kuzma'nın etkisiyle 36-31 önde kapatan Wizards, son çeyrekte karşılaşmayı 122-111 kazanan taraf oldu.
ATLANTA'DA COLLINS'IN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİREMEDİ
Atlanta'da De'Andre Hunter 4 ribaund, 1 asist ve 10 sayıyla oynarken, John Collins'in 12 ribaund, 3 asist ve 28 sayılı performansı takımının kaybetmesine engel olamadı.
Wizards'da Kyle Kuzma 8 ribaund ve 21 sayıyla oynarken, Bradley Beal 8 ribaund, 8 asist ve 27 sayı ile takımına katkıda bulundu.