Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi

Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi

Celtic'den sonra Atlanta Hawks ile karşılaşan Washington Wizards, rakibini 122-111 mağlup etti.

NBA'de bu gecenin maçları arasında Washington Wizards ile Atlanta Hawks'ın karşılaşması öne çıktı.

Evinde Atlanta'yı konuk eden Wizards karşılaşmaya tempolu başladı.

WİZARDS, ATLANTA'YA KARŞI ETKİSİNİ 4 ÇEYREKTE DE GÖSTERDİ

İlk çeyreği Kyle Kuzma'nın harika performansıyla önde kapatan Wizards'da ikinci çeyrek kendini gösteren oyuncu Kentavious Caldwell-Pope oldu.

Üçüncü çeyreği Kuzma'nın etkisiyle 36-31 önde kapatan Wizards, son çeyrekte karşılaşmayı 122-111 kazanan taraf oldu.

ATLANTA'DA COLLINS'IN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİREMEDİ

Atlanta'da De'Andre Hunter 4 ribaund, 1 asist ve 10 sayıyla oynarken, John Collins'in 12 ribaund, 3 asist ve 28 sayılı performansı takımının kaybetmesine engel olamadı.

Wizards'da Kyle Kuzma 8 ribaund ve 21 sayıyla oynarken, Bradley Beal 8 ribaund, 8 asist ve 27 sayı ile takımına katkıda bulundu.



