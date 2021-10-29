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    Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi

    Celtic'den sonra Atlanta Hawks ile karşılaşan Washington Wizards, rakibini 122-111 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 05:44
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    Washington Wizards Atlanta Hawks' da yendi

    NBA'de bu gecenin maçları arasında Washington Wizards ile Atlanta Hawks'ın karşılaşması öne çıktı.

    Evinde Atlanta'yı konuk eden Wizards karşılaşmaya tempolu başladı.

    Washington Wizards Atlanta Hawks da yendi #1

    WİZARDS, ATLANTA'YA KARŞI ETKİSİNİ 4 ÇEYREKTE DE GÖSTERDİ

    İlk çeyreği Kyle Kuzma'nın harika performansıyla önde kapatan Wizards'da ikinci çeyrek kendini gösteren oyuncu Kentavious Caldwell-Pope oldu.

    Üçüncü çeyreği Kuzma'nın etkisiyle 36-31 önde kapatan Wizards, son çeyrekte karşılaşmayı 122-111 kazanan taraf oldu.

    Washington Wizards Atlanta Hawks da yendi #2

    ATLANTA'DA COLLINS'IN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİREMEDİ

    Atlanta'da De'Andre Hunter 4 ribaund, 1 asist ve 10 sayıyla oynarken, John Collins'in 12 ribaund, 3 asist ve 28 sayılı performansı takımının kaybetmesine engel olamadı.

    Wizards'da Kyle Kuzma 8 ribaund ve 21 sayıyla oynarken, Bradley Beal 8 ribaund, 8 asist ve 27 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    Washington Wizards Atlanta Hawks da yendi #3

    Washington Wizards Atlanta Hawks da yendi #4

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