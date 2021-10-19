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Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik

Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik

Sporting Lizbon mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Wellinton, "Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.