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    Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik

    Sporting Lizbon mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Wellinton, "Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 22:46
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    Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubundaki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a sahasında 1-4 yenildi.

    "POZİSYON HATASI YAPTIK VE GOLLERİ YEDİK"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wellinton, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı, maalesef kaybettik. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" ifadelerini kullandı.

    Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik #1

    Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik #2

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