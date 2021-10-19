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- Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik
Wellinton: Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik
Sporting Lizbon mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Wellinton, "Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 22:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubundaki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a sahasında 1-4 yenildi.
"POZİSYON HATASI YAPTIK VE GOLLERİ YEDİK"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wellinton, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı, maalesef kaybettik. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" ifadelerini kullandı.