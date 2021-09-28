Wesley Sneijder: Beşiktaş'ın golündeki faul kararı doğru

Ajax, Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçı yorumlayan Wesley Sneijder, siyah beyazlıların golündeki faulü doğru bulurken, Van der Vaart ise faul kararının yanlış olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Ajax, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından tartışmalı pozisyonları yorumlayan Galatasaray'ın eski Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki faul kararını doğru buldu.

SNEİJDER: GOL VERİLSEYDİ ZATEN VAR İPTAL EDERDİ

Verilmeyen golde omuzla bir müdahale olduğunu belirten Sneijder, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de bence VAR kararı ile iptal edilirdi." dedi.

"AJAX İKİNCİ YARI SAKİN OYNADI, MAÇIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Ev sahibi ekibin ikinci yarıda daha sakin ve rahat oyun sergilediğini vurgulayan Sneijder, "Önemli olan sonuçtur. İkinci yarıda bir adım geriye atarak, çok fazla enerji koymadıklarını hissettim. Sadece sakince futbol oynadılar ve maçın bittiğini düşündüler. Artık hafta sonuna odaklanmışlardı." diye ekledi.

VAN DER VAART: BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNDE FAUL YOKTU

Programda yorumcu olarak Hollandalı yıldıza eşlik eden Van der Vaart ise, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı. Normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, ben bir faul göremedim" diye konuştu.