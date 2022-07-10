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Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic
Sezonun üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.
- Haber Merkezi
- 10.07.2022 - 19:33
- Güncelleme : 10.07.2022 - 19:39
Teniste nefesler tutuldu, dünyanın en eski ve prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon'da final heyecanı yaşandı.
Sezonun üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon belli oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, Novak Djokovic ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.
21.Grand Slam zaferini elde etti
Rakibini 3-1 setler sonucunda yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic 7. Wimbledon şampiyonluğuna ulaşırken toplamda ise 21. Grand Slam zaferini elde etti.
1. Set: Novak Djokovic 4-6 Nick Kyrgios
2. Set: Novak Djokovic 6-3 Nick Kyrgios
3. Set: Novak Djokovic 6-4 Nick Kyrgios
4. Set: Novak Djokovic 7-6 Nick Kyrgios
Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic VİDEO