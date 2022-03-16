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Xavi Hernandez: İki takım için de final
Xavi Hernandez: Bu maç bizim için de Galatasaray için de final.
- AA
- 16.03.2022 - 19:52
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenledi.
Barselona efsanesi Teknik adam Hernandez, "Bu maç bizim için de Galatasaray için de final. Galatasaray'ın ilk maçtaki gibi planlı şekilde sahada olacağını düşünüyorum ve bu halde bizim de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR.