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    Xavi Hernandez: İki takım için de final

    Xavi Hernandez: Bu maç bizim için de Galatasaray için de final.
    • AA
    • 16.03.2022 - 19:52
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    Xavi Hernandez: İki takım için de final

    UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.

    Teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenledi.

    Barselona efsanesi Teknik adam Hernandez, "Bu maç bizim için de Galatasaray için de final. Galatasaray'ın ilk maçtaki gibi planlı şekilde sahada olacağını düşünüyorum ve bu halde bizim de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR.


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