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- Yasmani Copello Escobar, 400m engelli yarışında oyunlar rekoru kırdı
Yasmani Copello Escobar, 400m engelli yarışında oyunlar rekoru kırdı
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400m engelli yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 21:37
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, altın madalya elde etti.
Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışında mücadele etti.
Oyunlar rekoru kırdı
Yasmani Copello, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Kasapoğlu'ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyon sporcumuz Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Rekor üstüne rekor kırıyoruz!
Yasmani Copello, oyunları tarihinin rekor derecesiyle 400 metre engelli şampiyonu!" ifadelerini kullandı.