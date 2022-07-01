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    Yasmani Copello Escobar, 400m engelli yarışında oyunlar rekoru kırdı

    19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400m engelli yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 21:37
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    Yasmani Copello Escobar, 400m engelli yarışında oyunlar rekoru kırdı

    Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, altın madalya elde etti.

    Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışında mücadele etti.

    Oyunlar rekoru kırdı

    Yasmani Copello, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

    Kasapoğlu'ndan tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyon sporcumuz Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Rekor üstüne rekor kırıyoruz!

    Yasmani Copello, oyunları tarihinin rekor derecesiyle 400 metre engelli şampiyonu!" ifadelerini kullandı.

    Yasmani Copello Escobar, 400m engelli yarışında oyunlar rekoru kırdı #1


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