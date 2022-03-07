Yayıncı kuruluştan ihale açıklaması

Yayıncı kuruluş Digiturk, TFF'nin duyurusu sonrası yaptığı açıklamada "TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isteriz" denildi

Yayıncı kuruluş Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu'nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."