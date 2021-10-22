Yedlin: İstediğimizi aldık

Lokomativ Moskova maçının ardından basın mensuplarına konuşan Yedlin, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bunu da gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin E Grubu'nda Galatasaray, Lokomativ Moskova'yı da yenerek büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan, Yedlin, "Ufak bir sakatlığım oldu, oyunumu zorladı ama buradan istediğimizi aldık. En önemli olan buydu. Zor bir maça çıktık Lokomotiv iyi oynadı biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bunu da gerçekleştirdik" dedi.