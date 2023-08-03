FISU Dünya Üniversite Oyunları, Çin'in Çengdu kentinde düzenlendi.
Yarışmayı dünyanın gündemine oturtan anlar yaşandı.
Kiloluydu, hazırlıksız geldi
Somali'yi temsilen 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu olması tepki çekti.
Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in de yeğeni olan Ali'nin hazırlıksız olması, Somalili sporseverleri adeta çileden çıkardı.
100 metreyi güçlükle koştu
Koşusunu tüm yarışmacıların arkasında çok büyük bir farkla zar-zor bitiren Ali, sosyal medya platformlarında da alay konusu oldu.
Özellikle Somalili Twitter kullanıcıları; hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçladı.
Hatta, sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiği ileri sürüldü.
Federasyon başkanı görevden alındı
Ağır eleştirilerin ardından Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık, Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.
Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.