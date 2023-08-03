Yeğenini 100 metre yarışına gönderen Somalili federasyon başkanı görevinden oldu Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki çeken ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki 100 metre yarışına gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nın görevden alındığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

FISU Dünya Üniversite Oyunları, Çin'in Çengdu kentinde düzenlendi.

Yarışmayı dünyanın gündemine oturtan anlar yaşandı.

Kiloluydu, hazırlıksız geldi

Somali'yi temsilen 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu olması tepki çekti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in de yeğeni olan Ali'nin hazırlıksız olması, Somalili sporseverleri adeta çileden çıkardı.

100 metreyi güçlükle koştu

Koşusunu tüm yarışmacıların arkasında çok büyük bir farkla zar-zor bitiren Ali, sosyal medya platformlarında da alay konusu oldu.

Özellikle Somalili Twitter kullanıcıları; hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçladı.

Hatta, sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiği ileri sürüldü.

Federasyon başkanı görevden alındı

Ağır eleştirilerin ardından Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.