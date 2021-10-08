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    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı

    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı

    Yeni Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 11:11
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    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı...

    KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı #1

    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı #2

    Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı #3

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