Yeni Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı...

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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