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    Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 01.04.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:17
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    Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

    Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor yeni bir açıklama yaptı.

    Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.

    4 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF

    Testler neticesinde 4 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Yeni Malatyaspor da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı #1

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