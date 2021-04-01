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- Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
- AA
- 01.04.2021 - 17:11
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:17
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor yeni bir açıklama yaptı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı belirtildi.
4 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Testler neticesinde 4 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.