Beşiktaş'a 4-2 yenilen Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, "Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Tüm Türkiye görmüş, siz oturduğunuz yerden görmüyor musunuz?" dedi.

Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

Açıklamasında "Oyunla kazanılmıyor, gol atacaksınız." vurgusu yapan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CENK ELİYLE TOPU AŞAĞI DOĞRU ALDI, HAKEM HATASI"

"Oyuncularım daha disiplinli ve görevlerini bilerek oynadılar. Bizim 9, Beşiktaş'ın 6 pozisyonu var. Onlar değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Bir hakem hatası veya es geçtiği bir pozisyon, tam da gözümün önünde, Cenk eliyle topu aşağı doğru aldı. Oyun devam etti, gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. Kasıtlı yaptı diyemem, sonuçta sevdiğim bir kardeşim.

"BU İŞ BU KADAR UCUZ DEĞİL"

Çok canım yandı, Cenk benim aile dostum. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Uygularken sınıfta kalıyoruz. Burada da herkesin çoluğu çocuğu var, herkes emek veriyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar lütfen, dikkat etsinler.

"CANIMIZ YANIYOR, TÜM TÜRKİYE GÖRMÜŞ SİZ OTURDUĞUNUZ YERDEN GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Oyuncularımı gözlerinden öpüyorum çünkü Türkiye'nin en iyi oynayan takımına karşı iyi oynadılar ama yine söylüyorum canımız yanıyor. Var neye müdahale eder? Görmüyor musunuz yani? Tüm Türkiye görmüş, siz oturduğunuz yerde göremiyor musunuz?"