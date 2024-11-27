Haber Merkezi

Beşiktaş'ta dün akşamdan bugüne kadar sular bir türlü durulmuyor.

İlk olarak Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılar da dün akşam bir ayrılık daha yaşandı. Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a da veda etti.

Sabah saatlerinde Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası sözlü olarak dile getirdi.

İstifa, başkan Hasan Arat tarafından kabul edilmedi. Göçmez, istifasını geri çekti.

Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını açıkladı.

Siyah beyazlılarda öğlen saatlerinde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

HASAN ARAT İSTİFA ETTİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti. Arat, futbol kısmında olmayacak.

Siyah-beyazlılar, Futbol AŞ başkanlığına Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

USLU, ENSONHABER'E KONUŞTU

Ünlü yorumcu Bülent Uslu da son gelişmeleri Ensonhaber.com muhabiri Ercan Ertan'a değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞLILAR DÜŞMAN OLDU"

Samet Aybaba'nın görevden alındığını WhatsApp'ta gönderilen açıklama linkiyle öğrendiğini söyleyen Uslu, Hasan Arat'ı eleştirdi.

Hasan Arat'ın sadece Futbol A.Ş'deki görevlerinden istifa etmesi yeterli değil. Çünkü mazbatayı Aralık 2023'te aldı ama daha alalı 1 yıl olmamasına rağmen Beşiktaş'ın içini öyle bir karıştırdılar ki... Beşiktaşlılar resmen birbirlerine düşman oldu!



En son kongrede Beşiktaş'a başkanlık yapmış Sayın Ahmet Nur Çebi'yi yuhalatarak acı bir şekilde gözlemlemiş olduk. Hasan Arat rakiplere karşı nazik bir beyefendi, hakemlere karşı son derece nazik, Federasyon'a karşı, Beşiktaş'ın hakları yenilirken son derece nazik ama iş Beşiktaşlılara gelince öfkesini kontrol edemeyecek kadar agresifleşiyor.

"WHATSAPP LİNKİ ATTILAR..."

Bunun en son örneğini de maalesef dün gece gördük. Rıza Çalımbay gönderilirken yaşanan talihsizlikleri Santos'ta görmedik mesela çok güzel uğurlandı ama dün gece Beşiktaş'ın efsanesi Samet Aybaba'yı Amerikalı Friedel'la aynı metne koyup paylaşım yaparak, paylaşımın linkini Samet Aybaba'ya atarak o şekilde bir bilgi verildi. Beşiktaş'ın değerlerine yakışmayacak şeyler bunlar...



Samet Aybaba cumartesi günü saat 13.00'te bir toplantı yapacak, belgelerle birlikte açıklama yapacak ve o toplantıdan sonra zannediyorum ki Hasan Arat o görevlerinden de istifa etmek durumunda kalabilir.

"BUNLAR SKANDALDIR"

"Bu yol Beşiktaşlıların yoludur, Samet Aybaba efsanedir" diyerek oy toplayacaksınız seçimden sonra pasifize edeceksiniz, daha sonra Kaan Şakul ve Friedel futboldan sorumlu olacaklar ve hocaya diyecekler ki: "Kanat transferini veto et, Joao Mario edeceğiz" diye açıklama yaptıracaksınız. Bunlar skandaldır. Ben Samet Aybaba açıklama yaptıktan sonra net bir şekilde istifa bekliyorum.

"SAMET AYBABA KONUŞUNCA YER YERİNDEN OYNAYACAK?"

Samet Hocamızla da konuştum. Ben şu hissiyatı aldım yer yerinden oynayacak. Transferlerle alakalı sıkıntıları cumartesi günü saat 13.00'te hepsini tek tek açıklayacak.

"HASAN ARAT YÖNETİM DÜŞMESİN DİYE FUTBOLDAN İSTİFA ETTİ"

'İstifalar devam edecek mi?' sorusuna da yanıt verdi:

O dalganın önüne şöyle geçtiler: İletişimden sorumlu kişi (Okay Karacan) görevden istifa etti, kabul edildi. Onur Göçmez'inkini kabul etmediler. Yöneticiler istifa edeceklerdi sanırım, şart koştular Sayın Hasan Arat'a "Ya istifa et ya da biz yönetimi düşüreceğiz" diye... Biliyorsunuz 6 kişi istifa edince yönetim düşüyor ve erken seçime gidiliyor. Sanırım Hasan Arat, daha fazla rezillik olmasın diye bu talebi kabul etmek zorunda kaldı.

"SORUMLULAR HASAN ARAT VE KAAN ŞAKUL'DUR"

Hasan Arat ve Kaan Şakul'ın Futbol A.Ş.'den istifa etmeleri yetmez tüm görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Ahmet Nur Çebi'nin 8.4 milyar TL ile bırakmış olduğu borcu nasıl 12.2 milyar TL'ye çıkartmış olduğunun hesabını büyük Beşiktaş camiası sormak zorundadır. Sayın Hasan Arat ve Kaan Şakul'a bu hesap sorulmalı. Beşiktaş'ın geleceği tehlike altına alınmıştır. Beşiktaş acaba maaşları ödeyebilecek mi, transfer yapılabilecek mi? gibi endişe verici sorularla karşı karşıya kaldıysak bunun tek sorumlusu Hasan Arat ve Kaan Şakul'dur.

"MALİ DURUM KÖTÜYSE NEDEN YÜKSEK BONSERVİS ÖDEDİN

Beklediğimizden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştık" diyen Hasan Arat'a şunu soruyorum: Neden Al Musrati ve Muçi gibi Beşiktaş tarihinin en pahalı bonservis bedelleri ödendi?

Son olarak teknik direktör değişikliği yaşanır mı sorusuna ise Bülent Uslu, "Toparlanma olursa devam edilir, yoksa tahminime göre Serdar Topraktepe ile geçen sene olduğu gibi devam edilir." ifadelerini kullandı.