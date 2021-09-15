Manchester United, Young Boys'a yenilerek turnuvaya kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında, Manchester United Young Boys ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar maçın ikinci yarısında yediği gollerle 2-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun geri dönmesiyle yeni bir hava yakalayan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şoka uğradı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Young Boys, Manchester United'ı ağırladı.

PORTEKİZLİ YILDIZIN GOLÜ YETERLİ OLMADI

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

YOUNG BOYS TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLADI

İkinci yarı sahaya daha hakim olan İsviçre ekibi Young Boys, 66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirerek sahada gülen taraf oldu.