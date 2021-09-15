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    Manchester United, Young Boys'a yenilerek turnuvaya kötü başladı

    Manchester United, Young Boys'a yenilerek turnuvaya kötü başladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında, Manchester United Young Boys ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar maçın ikinci yarısında yediği gollerle 2-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 01:34
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 02:28
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    Cristiano Ronaldo'nun geri dönmesiyle yeni bir hava yakalayan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şoka uğradı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Young Boys, Manchester United'ı ağırladı.

    PORTEKİZLİ YILDIZIN GOLÜ YETERLİ OLMADI

    Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 0-1 öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

    35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

    Manchester United, Young Boys a yenilerek turnuvaya kötü başladı #1

    YOUNG BOYS TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLADI

    İkinci yarı sahaya daha hakim olan İsviçre ekibi Young Boys,  66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

    90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirerek sahada gülen taraf oldu.

    Manchester United, Young Boys a yenilerek turnuvaya kötü başladı #2

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