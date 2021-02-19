Yusuf Sarı'dan harika gol

Başakşehir deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren Yusuf Sarı, attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Bordo mavililerde 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı, oyuna girdikten hemen sonra golü atarak takıma galibiyeti getirdi.

YUSUF SARI, BAŞAKŞEHİR'İ İPE DİZDİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf, 1 dakika sonra orta sahada aldığı topu kaleye kadar taşıyarak mükemmel bir gole imza attı.

Karşılaşma sonrası Yusuf Sarı'nın golü, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından "Mükemmel" olarak nitelendirildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

