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    Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oldu

    Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oldu

    Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.
    • AA
    • 26.02.2021 - 00:21
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    UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı.

    Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi.

    BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU ÜNVANINI ALDI

    Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı.

    Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

    Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.

    Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi nde bir sezonda en çok gol atan Türk oldu #1

    Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi nde bir sezonda en çok gol atan Türk oldu #2

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