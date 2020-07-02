Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı

Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı.

Schalke maçında göğsüne top çarpmasıyla talihsiz bir şekilde ciğeri sönen ve sonrasında formundan düşen Galatasaray’ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo son antrenmanına çıktı.

Takım arkadaşları ile son kez bir araya gelen Nagatomo, duygusal anlar yaşadı.

SON BAKIŞ

Gözyaşlarına hakim olamayan futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim ve takımdaki diğer futbolcular destek oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagatomo, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep Galatasaray ile olacak her şey için çok teşekkür ederim..." notunu düştü.

Florya tesislerine son kez bakan Nagatomo, son antrenmanını tamamlayıp, ayrıldı.

GALATASARAY FORMASIYLA 4 KUPA

Nagatomo, Galatasaray forması ile 2 Süper Lig Kupası, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

65 maça çıkan futbolcu, 3 gol atıp, 7 asist yaptı.