Dolar
6.8548
0.1139%
Euro
7.7363
0.3958%
Altın
1773.33
0.1739%
Borsa
116436.96
0.9729%
G. Altın
390.85
0.2377%
Bitcoin
63091.75
-0.699%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı

    Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 13:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı #1

    Schalke maçında göğsüne top çarpmasıyla talihsiz bir şekilde ciğeri sönen ve sonrasında formundan düşen Galatasaray’ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo son antrenmanına çıktı.

    Takım arkadaşları ile son kez bir araya gelen Nagatomo, duygusal anlar yaşadı.

    SON BAKIŞ

    Gözyaşlarına hakim olamayan futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim ve takımdaki diğer futbolcular destek oldu.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nagatomo, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep Galatasaray ile olacak her şey için çok teşekkür ederim..." notunu düştü.

    Florya tesislerine son kez bakan Nagatomo, son antrenmanını tamamlayıp, ayrıldı.

    GALATASARAY FORMASIYLA 4 KUPA

    Nagatomo, Galatasaray forması ile 2 Süper Lig Kupası, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

    65 maça çıkan futbolcu, 3 gol atıp, 7 asist yaptı.

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı #2

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı #3

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı #4

    Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanına çıktı #5

    Görüş Bildir