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- Zeki Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Zeki Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.
- İHA
- 02.04.2021 - 14:52
Milli Takım’dan dönen oyuncuların koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor.
ZEKİ ÇELİK DE POZİTİF
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
"BU HAFTA FORMA GİYEMEYECEK"
Christophe Galtier, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.