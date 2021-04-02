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    Zeki Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 14:52
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    Zeki Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Milli Takım’dan dönen oyuncuların koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor.

    ZEKİ ÇELİK DE POZİTİF

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

    "BU HAFTA FORMA GİYEMEYECEK"

    Christophe Galtier, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

    Zeki Çelik in koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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