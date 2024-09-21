Zeynep Demirel'den derbi paylaşımı: Yıl dönümü yemeği yerine derbi Eski futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel 14'üncü evlilik yıl dönümleri için derbiye gitti.

Haber Merkezi

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in mutlu beraberliği sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü bebek müjdesi veren ünlü çiftten Zeynep Demirel, 14. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.

STADIN YOLUNU TUTTULAR

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel Galatasaray ile oynanacak maç için Şükrü Saracoğlu'nun yolunu tuttu.

Evliliklerinin 14. yıl dönümünü kutlayan Demirel çifti özel gecelerinde ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak maçı tercih etti.

GÖNDERME YAPTI

Şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 35 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Volkan Demirel'e gönderme yaptı.

"KOCA GİBİ KOCA"

Büyük ilgi çeken paylaşımda Zeynep Demirel şu ifadeleri kullandı:

Romantik yıl dönümü yemeği yerine beni derbiye götüren koca gibi koca.

İKİ KIZ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Zeynep- Volkan Demirel çiftinin Yade ve Yeda adında iki kız çocukları bulunuyor.

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Demirel çiftinin boşanacağı hatta Zeynep Demirel'in dava açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.

Demirel "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUM YOK"

Ardından Zeynep Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.