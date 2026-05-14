Kremlin açıkladı: Vladimir Putin, Çin'i ziyaret edecek

Çin'e kritik temaslar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği açıklandı.

"ÇOK YAKINDA ZİYARET EDECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

PUTİN VE JİNPİNG EYLÜL AYINDA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.