Kremlin: Putin, 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek

Dünya siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

ABD ile İran arasındaki savaşta kalıcı barış için çalışmalar sürerken bu konuda henüz somut bir adım atılamadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump savaş devam ederken Çin'i ziyaret etti.

ABD VE ÇİN HÜRMÜZ KONUSUNDA ANLAŞTI

Burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Trump, yaptığı açıklamada birçok konuda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

ABD ve Çin, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda anlaştı.

Beyaz Saray, "İran asla nükleere sahip olmayacak. Trump ve Şi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda da hemfikir" dedi.

PUTİN DE ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

Dünyanın gözü Çin'e çevrilirken Rusya cephesinden bir son dakika açıklaması geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği açıklandı.

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

EYLÜL AYINDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.