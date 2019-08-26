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Kremlin: Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Erdoğan'ın İdlib endişelerini anladığı belirtildi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 13:10..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'i görüşmek için Moskova'ya gidecek.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri masaya yatıracak.

"PUTİN KAYGILI"

Bu ziyaret öncesinde Kremlin'den yapılan açıklamada; "Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı." denildi.

Bu arada Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib'deki saldırısının, Türkiye ile herhangi bir anlaşmayi ihlal etmediğini söyledi.

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