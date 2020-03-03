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Kremlin 'savaş suçu'nu kabul etmedi

Kremlin Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun "Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işledi" şeklindeki raporuna tepki gösterdi.

AA | 03.03.2020 - 14:22..
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklamıştı.

Raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi." ifadeleri yer almıştı.

KINIYORLARMIŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi.

Kremlin 'savaş suçu'nu kabul etmedi

'1-2 GÜNDE YAZILDI'

Komisyonun sahada ne olup bittiğini bilemeyeceğini öne süren Dmitriy Peskov, raporun, rejim güçlerine yönelik saldırıların başlamasıyla 1-2 gün içerisinde yazıldığını savundu.

"RAPORDA YER ALANLARA KATILMIYORUZ"

Peskov, "Açıkçası hiçbir komisyon sahada neler olduğuna dair güvenilir bilgi alamaz." dedi. Peskov ayrıca, raporda teröristlerin faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir bilginin bulunmadığını iddia ederek, "Raporda yer alan iddialara kesinlikle katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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