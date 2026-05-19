Küba: ABD saldırırsa kan banyosu yaşanacak

ABD'nin yeni hedefi Küba...

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını, saldırgan plan veya niyetlerinin bulunmadığını belirtti.

Küba lideri, ABD yönetiminin de bu durumu iyi bildiğini ifade etti.

"SALDIRILARA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Küba'nın halihazırda ABD tarafından çok boyutlu bir saldırıya maruz kaldığını kaydeden Diaz-Canel, ülkesinin askeri bir saldırıya karşı kendisini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakkı olduğunu vurguladı.

Küba lideri, bu durumun mantıklı ya da dürüst bir şekilde asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için bahane olarak kullanılamayacağını sözlerine ekledi.

YENİ YAPTIRIMLAR DEVREDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilenen baskıları ve komünist yönetim altındaki adada derinleşen enerji krizi nedeniyle iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, son on yılların en düşük seviyesinde seyrediyor.

Geçen hafta Küba Enerji Bakanı, Rusya'dan gelen son dakika petrol yardımının tükendiğini ve Küba halkının daha fazla elektrik kesintisine katlanmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

Trump yönetimi, Küba hükümetine, ana istihbarat teşkilatına ve içişleri bakanlığına yönelik yeni yaptırımlar kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ek yaptırım adımlarının beklenebileceğini ifade etti.

ABD ayrıca, aralarında Adalet Bakanı ve Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakan Yardımcısı'nın da bulunduğu 11 Kübalı yetkiliye yaptırım uyguladı.

GIDA KITLIĞI YAŞANABİLİR

Adaya yönelik bir diğer darbe ise büyük gemicilik şirketlerinin, Trump yönetiminin yeni kurallarına uymak amacıyla Küba'ya yapılan veya Küba'dan gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetlerini durduracağını açıklamasıyla yaşandı.

Bu hamlenin, adadaki gıda kıtlığını daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Küba hükümeti, tarım sektörünün çöküşü ve ekonomik kötü yönetim nedeniyle tükettiği gıdanın büyük bir kısmını dışarıdan ithal ediyor.

Başkan Trump, basına yaptığı açıklamalarda sık sık Castro rejiminin sonunun yaklaştığını öne sürüyor.

"TAMAMEN ÇÖKMÜŞ BİR ÜLKE"

Trump, verdiği bir mülakatta Küba için, "Bize gelmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Çökmüş bir ülke. Tamamen çökmüş bir ülke." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir devam eden ekonomik ambargo ve adadaki enerji krizini sınırlarına ulaştıran petrol ablukasının ötesinde, Birleşik Devletleri'nin eski Devlet Başkanı Raul Castro hakkında bir iddianame hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Bu iddianame, ABD'nin Küba hükümetine karşı tutumunda önemli bir tırmanışa işaret ediyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küba'nın her türlü dış saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı bulunduğunu yazdı.

Rodriguez, Küba'ya gayrimeşru şekilde saldırmak isteyenlerin, ABD ve dünya kamuoyunun vicdanına aykırı bir saldırıyı haklı çıkarmak için ne kadar hileli ve gülünç olursa olsun her türlü bahaneye başvurduğunu kaydetti.

KÜBA HALKI HAZIRLIK YAPIYOR

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, geçen hafta İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve istihbarat servislerinin başkanlarıyla nadir görülen bir toplantı yapmak üzere Havana'ya gittiği bildirildi.

Birçok Kübalı için olası bir ABD askeri saldırısı an meselesi olarak görülüyor ve halk buna göre önlemler alıyor.

Bu senaryoya hazırlık olarak Küba Sivil Savunması, son birkaç gündür halka yönelik bir aile rehberi dağıtmaya başladı.

Küba'ya yönelik varsayımsal bir askeri saldırı sırasında nasıl hareket edileceğini anlatan rehberde, bozulmayan malzemelerle bir sırt çantası hazırlanması ve hava saldırısı sirenlerine karşı tetikte olunması tavsiye ediliyor. Rehber, "Koru, Diren, Hayatta Kal ve Kazan" başlığını taşıyor.