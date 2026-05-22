Küba: ABD'nin Raul Castro açıklaması alçakça

Küba ile ABD arasında yıllardır süren siyasi gerilim, bu kez eski Devlet Başkanı Raul Castro’ya yöneltilen suçlamalarla yeniden tırmandı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Adalet Bakanlığı’nın Castro ve bazı Kübalı yetkililer hakkında “ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurdukları” iddiasıyla hazırladığı suçlamaları “asılsız” ve “alçakça” olarak nitelendirdi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin uzun süredir Küba karşıtı politikalarını yeni suçlamalar üzerinden derinleştirmeye çalıştığını belirterek, bunun Küba halkına yönelik baskının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

"KÜBA KARŞITI ÇEVRELER YENİ BİR ANLATI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Kübalı Bakan açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın duyurusunun haftalardır sürdürülen propaganda faaliyetlerinin bir parçası olduğunu savundu. Rodriguez, Raul Castro’ya yönelik iddiaların, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ve enerji alanındaki baskının meşrulaştırılması amacı taşıdığını ileri sürdü.

Rodriguez paylaşımında, “Bu asılsız suçlama, Küba halkına yönelik acımasız ve kolektif cezalandırmayı haklı göstermek isteyen çevrelerin düzmece anlatılar üretme çabasının yeni örneğidir.” ifadelerini kullandı.

Küba yönetimi, ayrıca ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını “soykırım niteliğinde ekonomik abluka” olarak tanımlayarak Washington’un Havana üzerindeki baskı politikasını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu yineledi.

"RAUL CASTRO’YA KOŞULSUZ DESTEK"

Açıklamada, 94 yaşındaki Raul Castro’ya tam destek verildiği de vurgulandı. Rodriguez, Küba’nın barış ilkesine bağlı olduğunu ancak Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanma kararlılığından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Küba halkının ve devlet kurumlarının “Sosyalist Devrim’i savunma konusunda sarsılmaz iradeye sahip olduğunu” kaydeden Rodriguez, Raul Castro’ya yönelik desteğin “tam, koşulsuz ve değişmez” olduğunu ifade etti.

ABD’DEN 1996 OLAYIYLA İLGİLİ SUÇLAMA

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise Miami’de düzenlenen Küba Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, Raul Castro ve bazı isimler hakkında hazırlanan iddianameyi kamuoyuna duyurdu.

Blanche, Castro ve diğer bazı kişilerin, 1996 yılında “Brothers to the Rescue” adlı insani yardım grubuna ait uçakların düşürülmesi olayında rol almakla suçlandığını söyledi. Söz konusu olayda dört ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtilirken, iddianamenin bu ölümler nedeniyle “komplo kurma” suçlamasını içerdiği ifade edildi.

ABD tarafı ayrıca, olayın yalnızca uçakların düşürülmesiyle sınırlı olmadığını, dosyada farklı suçlamaların da yer aldığını açıkladı. Ancak diğer şüphelilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

HAVANA-WASHINGTON HATTINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

Raul Castro’ya yönelik suçlamalar, iki ülke arasında son yıllarda yeniden sertleşen ilişkilerin yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Özellikle yaptırımlar, göç politikaları ve diplomatik gerilim başlıklarında karşı karşıya gelen Washington ve Havana yönetimleri, uzun süredir birbirlerini uluslararası hukuk ihlalleriyle suçluyor.

Küba yönetimi, ABD’nin attığı son adımın yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünde. Havana’ya göre, Castro’ya yönelik suçlamalar Küba üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası niteliğinde.