Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel geniş kapsamlı 'reform paketi' açıkladı

Latin Amerika ülkesinde kara günler...

ABD'nin uzun yıllar ambargo altında tuttuğu ve özellikle Venezuela lideri Maduro'nun alıkonulmasının ardından ekstra baskıya maruz kalan Küba, zor zamanlar yaşıyor.

Küba basını, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in geniş kapsamlı bir ‘reform paketi’ açıkladığını bildirdi.

REFORMLAR EKONOMİYİ CANLANDIRMAK VE FARKLI KESİMLERE ÖZERKLİK SAĞLAMAK İÇİN YAPILDI

Diaz-Canel, reformların Washington'ın baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

"DÜŞMAN ATTIĞIMIZ HER ADIMI GÖZETLİYOR"

Akıllıca bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Diaz-Canel, “Ülke durmuş değil. Yaptığımız her şeyi o kadar açık bir şekilde ifade edemeyiz çünkü düşman attığımız her adımı gözetliyor. Bizim cevabımız birlik ve beraberlik olmalıdır.” diye konuştu.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını söyleyerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini aktardı.

"SOSYAL YARDIMLAR DOĞRUDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNLENDİRİLECEK"

Yabancı yatırımları teşvik etmek istediklerini dile getiren Diaz-Canel, “Yurt dışında yaşayan Kübalılara ülkedeki vatandaşlarla aynı haklar tanınacak. Bakanlık sayısı 27'den 20'ye düşürülecek. Sosyal yardımlar doğrudan ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.” ifadelerini kullandı.