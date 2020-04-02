Küba'da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Küba'da düzenlenmesi planlanan 1 Mayıs etkinlikleri, koronavirüs engeline takıldı.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Küba'da düzenlenen yürüyüş, adadaki en önemli organizasyonlar arasında gösteriliyor.
1 MAYIS ETKİNLİKLERİ İPTAL
Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için 1 Mayıs etkinliklerini iptal etti. Uzmanlar, iptal kararını, "Küba hükümetinin isteyeceği en son adım" olarak nitelendiriyor.
"EVLERE BAYRAK ASIN" ÖNERİSİ
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, alternatif kutlama yöntemi olarak evlere ülke bayraklarının asılabileceğini söyledi.
KÜBA'DA SON DURUM
212 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke, salgın nedeniyle sınırlarını kapatırken, tüm ticari uçuşları da yasakladı.