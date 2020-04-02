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Küba'da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, alternatif kutlama yöntemi olarak evlere ülke bayraklarının asılmasını önerdi.

AA & Ensonhaber |
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Küba'da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Küba'da düzenlenmesi planlanan 1 Mayıs etkinlikleri, koronavirüs engeline takıldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Küba'da düzenlenen yürüyüş, adadaki en önemli organizasyonlar arasında gösteriliyor.

1 MAYIS ETKİNLİKLERİ İPTAL

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için 1 Mayıs etkinliklerini iptal etti. Uzmanlar, iptal kararını, "Küba hükümetinin isteyeceği en son adım" olarak nitelendiriyor.

"EVLERE BAYRAK ASIN" ÖNERİSİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, alternatif kutlama yöntemi olarak evlere ülke bayraklarının asılabileceğini söyledi.

KÜBA'DA SON DURUM

212 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke, salgın nedeniyle sınırlarını kapatırken, tüm ticari uçuşları da yasakladı.

Küba'da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

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