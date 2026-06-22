Küba’da ekonomik kriz hayatı felç etti: İnsanlar protesto için sokaklarda toplandı

Solun yıllarca örnek gösterdiği Küba’da işler iyiye gitmiyor.

Ülke uzun zamandır içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkamazken yaşanan yakıt krizi, tüm ülkeyi felç etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile kötüleşen ilişkiler ise Küba’da yaşanan çöküşü daha da hızlandırdı.

ENERJİ VE SU KRİZİ KRONİK HALE GELDİ

Ülke nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasına ev sahipliği yapan başkent Havana’da enerji ve su kriziyle karşı karşıya olan vatandaşlar, zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

MAHALLE SAKİNLERİ PROTESTO İÇİN SOKAKLARDA TOPLANDI

Havana’nın Buenavista bölgesinde uzun süredir devam eden elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, gece saatlerinde sokaklarda toplandı.

Göstericiler, kesintiler nedeniyle yaşanan günlük zorluklara dikkat çekmek amacıyla sokakta yaktıkları ateşin etrafında bir araya geldi.

ÇÖP DAĞLARI

Ülkede yakıt tedariki sağlanamadığı için çöp kamyonları kullanılamayınca insanlar, çöp dağlarının arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İnsanlar, evlerinden çıkabilmek için bile evlerinin etrafında biriken çöp yığınlarını aşmaya çabalıyor.

TURİZM BİTTİ

Kaynak kıtlığının en önemli nedenlerinden biri de turizm kaynaklı. Ülkenin en önemli geliri olan turizm durmuş halde.

Turistlerin ayağını kesmesinde ülkeye dönük seyahat uyarıları önemli rol oynadı. İngiltere ve Kanada, vatandaşlarına adaya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma uyarısı yaptı.