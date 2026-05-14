Küba'da protestolar patladı: Halk sokaklara döküldü

ABD'nin yeni hedefi...

Venezuela'nın ardından ABD, Küba'da egemenliğini dayatmak istiyor.

ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR

Küba’nın başkenti Havana’da, derinleşen enerji krizi ve uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle protestolar patlak verdi.

ABD’nin yakıt sevkiyatlarına yönelik ablukasının etkisiyle ülkenin stoklarının tamamen tükendiğini açıklayan Kübalı yetkililer, elektrik şebekesinin “kritik durumda” olduğunu duyurdu.

BAŞKENTTE GÖRÜLEN EN BÜYÜK PROTESTO

Reuters’ın aktardığına göre, Havana’nın farklı mahallelerinde yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Protestocular yolları çöp yığınlarıyla kapatırken, tencere ve tavalarla ses çıkararak 'Işıkları açın' ve 'Halk birleşirse yenilmez' sloganları attı.

Sokaklara saçılan çöpler ateşe verildi.

Gösteriler, ocak ayında başlayan enerji krizinden bu yana başkentte görülen en büyük protestolar olarak değerlendiriliyor.

"HİÇ YAKIT REZERVİMİZ KALMADI"

Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O, devlet medyasına yaptığı açıklamada ülkede her türlü yakıtın tamamen tükendiğini söyledi.

Bakan, "Kesinlikle hiç dizel yakıtımız yok. Rezervimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yetkililere göre Havana’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri, günlük 20 ila 22 saate ulaştı.

Ülke genelinde şebeke yalnızca yerli ham petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ DE YETERLİ OLMADI

Küba son iki yılda bin 300 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi kurduğunu açıklasa da yakıt krizinin yol açtığı şebeke istikrarsızlığı nedeniyle bu kapasitenin önemli kısmının verimli kullanılamadığı belirtildi.

Ülkede gıda, ilaç ve ulaşım krizinin de enerji kesintileriyle birlikte ağırlaştığı ifade edilirken, çöplerin toplanamaması nedeniyle Havana’da sağlık endişeleri de büyüyor.

Sokaklarda biriken atıkların yakılması hava kirliliği ve salgın riskini artırıyor.

KÜBA'DAN YAKIT ÇAĞRISI

Kübalı yetkililer, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yakıt ithalatının ciddi şekilde zorlaştığını belirtti.

Bakan Vicente de la O, "Bize yakıt satmak isteyen herkese açığız." dedi.

Reuters’a göre Meksika ve Venezuela gibi Küba’nın geleneksel petrol tedarikçileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında imzaladığı ve Küba’ya yakıt taşıyan ülkelere tarife tehdidi getiren kararname sonrası sevkiyatlarını durdurdu.

Aralık ayından bu yana adaya yalnızca Rus bayraklı tek bir büyük tanker yakıt ulaştırdı.

Birleşmiş Milletler uzmanları, geçen hafta yayınladıkları değerlendirmede, ABD’nin Küba’ya yönelik yakıt ablukasının 'enerji açlığına' yol açtığını bildirdi. BM, yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

ABD'DEN KÜBA'YA PARA YARDIMI TEKLİFİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teklifin, kabul edilmesi halinde Katolik Kilisesi ve diğer bağımsız insani yardım kuruluşlarıyla koordineli biçimde hayata geçirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Küba halkının ülkenin "yolsuzluğa batmış rejiminin yarattığı başarısızlıklar" nedeniyle acil yardıma muhtaç durumda olduğu savunularak, halka yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım sağlanması önerildi.

Yardım teklifini kabul edip etmeme kararının tamamen Küba yönetimine ait olduğunu kaydedilen açıklamada, rejimin bu teklifi reddetmesi halinde "can kurtarıcı yardımın önünde durduğu için Küba halkına karşı hesap vermek zorunda kalacağı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin Küba'ya daha önce de çok sayıda özel teklifte bulunduğu, bu tekliflerin ise ücretsiz ve hızlı uydu interneti ile 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardımı da kapsadığı belirtildi.