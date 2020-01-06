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Kubat, sahnede aşka geldi

Kubat’ın eşine ithafen söylediği sözler ve türkü, büyük alkış aldı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 09:36..
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Ünlü şarkıcı Kubat, Şişli'deki bir mekanda sahne aldı. Kubat, programında eşi Eylem Eraydın’a aşkını ilan etti.

"HAYATIMIN EN DOĞRU KARARI"

Kendisini sahnede en son 9 yıl önce izleyen Eylem Eraydın’a bakarak şunları söyledi: “Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı seninle evlenmek oldu. Benim dünyam, ahiretim, her şeyim, canım eşim, bir tanecik aşkım. Sen olmasaydın da yaşardım, ama asla bu kadar mutlu olamazdım.”

Seyirciler arasındaki Eylem Eraydın, ağlamamak için kendisini zor tuttu. Çiftin arasındaki bu romantizm, seyircilerden büyük alkış aldı.

Kubat, sahnede aşka geldi

Kubat, sahnede aşka geldi

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