Kubilay Aka takipçi mesajını ifşa etti

Kubilay Aka bir süredir kendi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte. İlişkileriyle herkesin dikkatini çeken çift geçtiğimiz gün çirkin bir mesajla şoke oldu.

Miray Daner bugün sevgilisi Kubilay Aka'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı.

Oyuncu, sevgilisine sarılırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Daha nice güzel anılar biriktirmemiz dileğiyle, iyi ki doğdun” yazdı. Aka ise “Kalbin kadar güzel anılara” karşılığını verdi.

"EN İĞRENÇ ÇİFTSİNİZ"

Bu paylaşım sonrası Aka, bir takipçisinin kendisine attığı mesaj ile adeta küplere bindi. Bir kadın hayranı yakışıklı oyuncuya Instagram üzerinden, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" şeklinde mesaj attı.

"ÖFKEM VAR"

Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.