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Kubilay Aka: Tehdit ediliyorum

Rafet El Roman'ın ardından Kubilay Aka'nın da sosyal medya mesajları ifşa oldu.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 12:10..
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Kubilay Aka ile Miray Daner, Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi, Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bitti.

2.5 aylık ayrılığın ardından çift, yeniden bir araya geldi. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak, barışa gölge düştü. Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Kubilay Aka, "Tehdit ediliyorum. Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur, savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim.

"BEN SAPIK DEĞİLİM"

Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dilemedi. Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımıza birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabii ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."

Kubilay Aka: Tehdit ediliyorum

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